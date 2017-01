THUR. JAN 5

Bluegill— Les Hall & Brandon Bailey

Blues Tavern— Doobious, 8:30p

Boudreaux’s Cajun Grill— David Chastang, 6p

Callaghan’s— Phil Proctor

Felix’s— Jeri

Flora Bama— Grove Scrivenor, 1p// Dueling Pianos, 4:30p/// Mark Sherrill, John Joiner, Chris Newbury and Mel Knapp, 5p//// Kyle Wilson, 9:15p

Listening Room— Post Pluto

Manci’s— Ross Newell

McSharry’s— Jimmy Lumpkin

Wind Creek Casino— Rexton Lee, 8p

FRI. JAN 6

All Sports Bar & Billiards— DJ Markie Mark, 10p

Bluegill— Lee Yankie, 12p// Cary Laine Duo, 6p

Blues Tavern— Fortunate Few, 9p

Boudreaux’s Cajun Grill— Adam and Jill Holt, 6p

Callaghan’s— Brittany Bell

Felix’s— Blind Dog Mike

Flora Bama— Johnny B Trio, 6p// Kyle Wilson Band, 10p/// Logan Spicer and Tony Ray Thompson, 10:15p

Hard Rock (Center Bar) — Tomplay, 9p

Listening Room— Mean Mary

Lulu’s— Lefty Collins, 5p

Main Street Cigar Lounge— Matt and Sherry Neese, 8p

McSharry’s— DJ Carter, 10p

Moe’s BBQ (Daphne) — Lee Yankie, 8p

Moe’s BBQ (Mobile) — James Burt, 6:30p

Soul Kitchen— Honey Island Swap Band, 9p

Wind Creek Casino— Mojiles, 9p

SAT. JAN 7

Bluegill— Tim Kinsey, 12p// Fat Lincoln, 6p

Blues Tavern— Halfway, 9p

Boudreaux’s Cajun Grill— Delta Smoke, 6p

Callaghan’s— Jamell Richardson

Cottage Hill Baptist Church— Jeff & Sheri Easter

Felix’s— Bust Duo

Flora Bama— Hal Bruni and Davis Nix, 2p// Tony Brook Band, 5:30p/// Laney Strickland and Albert Simpson, 6p//// Davis Nix Band, 10p//// Albert Simpson, 10:15p

Hard Rock (Center Bar) — Tomplay, 9p

Listening Room— Lisa P Mills

Lulu’s— Light Travelers, 5p

Manci’s— Grayson Capps and Corky Hughes

McSharry’s— DJ Tiger

The Merry Widow— Brother Hawk and The Bama Gamblers, 9p

Moe’s BBQ (Mobile) — Ryan Hutchens, 6:30p

Wind Creek Casino— Mojiles, 9p

SUN. JAN 8

Bluegill— David Chastang, 12p// Josh Ewing & Ross Newell

Blues Tavern— Dr. Bob, 6p

Boudreaux’s Cajun Grill— Tim Kinsey, 6p

Callaghan’s— Johnny & The Loveseats

Felix’s— Jimmy Lumpkin

Flora Bama— Songs of Rusty, 12:30p// Perdido Brothers, 4p/// Albert Simpson, 8:30p

Listening Room— Robby Amonett: Synthesis of the Soul ft. Della Memoria and Abe Partridge

Lulu’s— Greg Brown, 12:45p

Manci’s— Edward David Anderson

McSharry’s— Trad Irish Music Session

MON. JAN 9

Blues Tavern— Blind Dog Mike, 6p

The Diner— Brent Burns, 5p

Felix’s— Lefty Collins

Flora Bama— Cathy Pace, 3p// Petty and Pace, 7p

TUE. JAN 10

Blind Mule— Dr. Bob

Bluegill— Brent Loper

Blues Tavern— Jon Maddox, 6p

Butch Cassidy’s— Chris Powell

Felix’s— Quintin Berry

Flora Bama— T. Bone Montgomery, 3p// Perdido Brothers, 7p

The Hot Spot Music and Grub— Brent Burns, 5p

Listening Room— The Woodsmiths

Moe’s BBQ (Mobile) — Bob Erickson, 6p

WED. JAN 11

Bluegill— Ross Newell

Blues Tavern— Chris & Dan, 8p

Boudreaux’s Cajun Grill— Ryan Balthrop, 6p

Felix’s— Bobby Butchka

Flora Bama— Don and Karen McNatt, 11a// Neil Dover, 3p/// Rhonda Hart and Jonathan Newton, 7p

Listening Room— Dan Navarro, 8p

Shipp’s Harbour— Brent Burns, 5p