Prep baseball

Mother Nature has done her best to have a say in exactly when the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) baseball semifinal pairings would be settled, but for the most part the matchups are set.

The only quarterfinal winner still undetermined is in Class 7A where Auburn and Enterprise meet today (Monday, May 11) to determine what team will face Central-Phenix City this week in the semifinals. Constant rain forced the conclusion of the best-of-three series to be played today and caused several other series to be delayed.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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