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‘Art After Dark’ 

After the Mobile Museum of Art’s (MMofA) record-setting attendance for February’s “Art After Dark” event, anyone headed to the Langan Park showplace (4850 Museum Drive) on March 19 should arrive earlier than the 6 p.m. start time. At least mosquitoes aren’t in full force yet, if a line forms across the parking lot again.

This month’s aim is to summon the atmosphere and creative energy of New York City while paying homage to Louise Nevelson. The exhibit has been in place since Jan. 29.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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