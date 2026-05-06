Mobile Museum of Art

Explore Aminah Robinson and Louise Nevelson at the Mobile Museum of Art (PROVIDED)

Aminah Robinson’s life was synonymous with creative pursuit. Her artist parents immersed her in as many artistic activities as possible, challenging her to create something every day from a tender age. In her native Ohio, she learned of their Black cultural tradition, including historical background supplied by formerly enslaved elders.

Robinson’s work took on a heavily sculptural quality, implementing natural elements like snakeskin, mud and twigs, as well as textiles. Her work was exhibited at the Columbus Museum of Art, the Tacoma Art Museum and the Brooklyn Museum. The extraordinarily prolific artist also won the Ohio Governor’s Award for Visual Arts and was a MacArthur Fellow.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In