Alabama State Council on the Arts

Alabama State Council on the Arts 

 Anna Carter

The Gulf Coast Ethnic and Heritage Jazz Festival recently announced a $12,000 grant from the Alabama State Council on the Arts as essential to the 2026 Marcus Johnson Jazz Camp. Funding for the grant was made possible by Alabama Education Trust Fund legislative appropriations. According to the ASCA website, the 27-year-old festival is only one of nearly 20 Mobile-area cultural entities that received part of more than $460,000 from ASCA.

For operating support, the Mobile Museum of Art received $77,000, the Mobile Symphony Orchestra got $45,000, Mobile Ballet got $33,000, and the Alabama Contemporary Art Center received $30,000.

