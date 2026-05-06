Copy of DungeonCrawler in-store crawl - (Twitter Post) - 1

Mobile’s Haunted Book Shop (9 S. Joachim St.) goes subterranean on May 16, 6 p.m., in celebration of a literary journey. The legendary independent bookstore capitalizes on its destination status among genre fiction enthusiasts with an in-store party built around Matt Dinniman’s “A Parade of Horribles,” the sixth release in his “Dungeon Crawler Carl” series.

The new book returns readers to an underground world where Carl and his sidekick, Donut, are pushed into a perilous set of races on the dungeon’s 10th floor. As things grow increasingly treacherous and the enigmatic 11th level looms, Carl devises a risky plan to seize control. There’s bonus material entitled “Backstage at the Pineapple Cabaret” exclusively available in the print edition.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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