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Independent Bookstore Day at The Haunted Book Shop (Provided)

The Haunted Book Shop (9 S. Joachim St.) will celebrate Independent Bookstore Day on April 25 with giveaways, exclusive merchandise, book signings and story time for kids. The event runs from midday to early evening.

At 11 a.m., a hunt for a special ticket begins, and the winner will get a dozen free audiobooks as a prize. At 11:30 a.m., actor/author and 2026 Arty Award winner Jodie Cain Smith will conduct story time for younger participants.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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