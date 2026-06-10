For 18 months, this column has warned about administrative cuts and contracting economics for the cultural sector. The belt tightening for creatives is bound to increase.
Everyone can feel the current petroleum crunch driving up the cost of shipping goods. Bear in mind, this is due to fossil fuels extracted and shipped several months ago, at prices lower than current levels. That means higher bills are likely on the way.
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