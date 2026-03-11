Ken Ludwig’s Leading Ladies

Ken Ludwig’s Leading Ladies

When a pair of bedraggled Shakespearean actors touring Pennsylvania Amish country decide to impersonate a pair of long-lost heirs to a fortune, they naturally get more than anticipated. It turns out the beneficiaries are women, so the male thespians fully commit to the parts. When the real heirs crop up, things take a zanier turn.

Chickasaw Civic Theatre (801 Iroquois St.) will mount Ken Ludwig’s 2004 comedy “Leading Ladies,” March 19-29. The cast includes Seth Taylor, Kevin Cook, Lily Glass, Aven Martin, Michael Devery, Kevin Lovingood, E.A. Keeble and Chandler Pittman. Leonora Harrison directs.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In