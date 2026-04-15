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Jason Vieaux (Provided)

Among a new pair of Mobile Chamber Music (MCM) items, it is hard to tell which is the more exciting. Maybe the chronological approach is best.

The final concert of MCM’s current season takes place on April 19, 3 p.m., at Central Presbyterian Church (1260 Dauphin St.) with guitarist Jason Vieaux and cellist Zuill Bailey. Presented as the annual Terri Grodsky Concert, the afternoon features a pair of Grammy Award winners in a relatively intimate setting ideal for the nuance of their strings.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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