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Mobile Ballet Artistic Director Katia Garza is always looking for something fresh. That’s why the company’s March 28 and 29 presentations of “Cinderella” at the Saenger Theatre (6 S. Joachim St.) feature far more than Sergei Prokofiev’s beloved score.

Garza’s new interpretation features costumes and scenery and, of course, her choreography. Nayara Lopes will perform as Cinderella. Lopes is the principal dancer at the Philadelphia Ballet and first soloist at the Finnish National Ballet. She performed the title role in Mobile Ballet’s 2024 “Sleeping Beauty” production.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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