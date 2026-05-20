Mobile Opera has released its 2026-27 season schedule, and it has a more classic bent than some of their recent slates. Across the season’s entirety, the composers vary, the grandeur endures, and comedy dominates.

They open with Charles Gounod’s “Romeo and Juliet,” Oct. 23 and 25 at The Temple Downtown (351 St. Francis St.). Based on the familiar Shakespeare tale of star-crossed lovers, it will be performed in French with English supertitles.

 

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