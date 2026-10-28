Mobile is a treasure trove for historians. Little surprise, then it lured in a Minnesota professor looking into the core of Dixie’s identity.

Professor Emeritus at St. Olaf College, Michael W. Fitzgerald, heads to Mobile for a pair of upcoming appearances in conjunction with his new book, “Shades of Complicity: One Family’s Experience of Klan Participation,” just released by LSU Press. It explores an influential family’s involvement as supporters and observers of the Reconstruction-era Ku Klux Klan.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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