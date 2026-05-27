James Lewis and Zachariah Graham

Community leaders, residents, and advocates joined the city of Prichard on May 17, 2026, for the Mobile County Community Remembrance Project Historic Markers Ceremony at the Historic Whistler Bike Trail to honor the lives of James Lewis and Zachariah Graham, who were victims of lynching mobs. (Photo courtesy of the city of Prichard)

New memorial markers for Mobile County lynching victims were unveiled on May 17 with little of the 2022 controversy that accompanied their first marker placement in downtown.

Plaques dedicated to Zachariah Graham and James Lewis were dedicated north of the Mobile city limits, along the Historic Whistler Bike Trail in Prichard.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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