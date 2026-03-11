Jazz Sudio.jpeg

The Jazz Studio, a program of Excelsior Band Preservation, kicks off National Jazz Appreciation Month with a free concert March 26 from 5:30 to 7:30 p.m. at Bernheim Hall in the Ben May Main Library (701 Government St.). Approximately 16 musicians will comprise the band.

The program includes standards such as “Song for My Father,” “B-flat Blues,” “Satin Doll,” “In a Sentimental Mood” and more. High school seniors in the ensemble will be recognized.

