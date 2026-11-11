Mobilians across the cultural realm were shocked to hear longtime museum education coordinator Jennifer Theeck died Oct. 30 in Spanish Fort. Announcements gave “natural causes” as the reason for the 52-year-old’s unexpected demise.

Theeck spent roughly a quarter century at the History Museum of Mobile. In 2001, the museum moved from the Bernstein-Bush House — current home of the Mobile Carnival Museum — and into its more expansive and modern facility on Royal Street, and Theeck was in place as the institution fulfilled its potential.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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