When Kari Ransom moved to Mobile, entrepreneurship wasn’t in mind. A decade later and she is celebrating Coastal Makers Art Studio (63 N. Florida St.), her new 5,000-square-foot gallery and workplace at one of Midtown Mobile’s most bustling crossroads.
“I’m not formally trained, but when I look back through my school journals at my favorite subjects and teachers, every single one was art, every year,” Ransom said. “I just never considered it as a career path.”
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