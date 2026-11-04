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Mobile Symphony Orchestra. Courtesy photo

When Mobile Symphony Orchestra (MSO) launches into the opening strains of its Nov. 7 and 8 “Beethoven and Blue Jeans” concert, it will mark the end of what has seemed the lengthiest wait in recent memory for classical music fans. MSO hasn’t performed for an audience in roughly six months.

Over the last three decades, MSO mostly began each new season in September, sometimes early October. Tropical weather provided alterations — 2004’s Hurricane Ivan forced MSO to use the Civic Center Theater due to Saenger Theatre damage — and that is the case again as Hurricane Isaias bumped the October opening concert to June 2027.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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