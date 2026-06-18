Jazz group celebrates national birthday in song
Jazz music has embodied the best of America. Its creative blend of Afro-Caribbean rhythms, European harmonic theory and instrumentation, and American blues and gospel could have only happened in the U.S., with our mix of global cultures and social conditions.
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