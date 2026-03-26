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“Guys and Dolls” (Provided)

When “Guys and Dolls” premiered in 1950, it shot straight to legendary status on Broadway. The story, built from Damon Runyon tales about Depression-era Big Apple underworld characters, made for lively laughs, and Frank Loesser’s catchy compositions burrowed into the popular consciousness. When it made the predictable leap to the silver screen in 1955, Frank Sinatra’s rendition of “Luck Be a Lady” became a signature number.

Joe Jefferson Players will stage its own rendition of the Tony Award-winning musical at its historic Midtown playhouse, 11 S. Carlen St., starting in April. As one would expect from a classic Broadway musical, the cast is sizable. The chief players are Wes Bourland, Emily Ericson, Charlie Rice, Emma Cheatham, Michael Devery, Noah Smith, George Davis, Lisa Hellman, Charlie Kelley, Vincent Paragone, Jake Coleman, Alyas Franks and Dylan Knowles.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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