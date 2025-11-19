history-museum.jpg

History Museum of Mobile (PROVIDED)

If you want to indulge in the History Museum of Mobile’s (111 S. Royal St.) latest exclusive event, you better hurry up. The next installment in their series of behind-the-scenes tours takes place Nov. 20 with a journey more than a century back in time.

The November theme is “Decades: 1900-1910” and covers the first monumental decade of what became “the American century.” It was the height of the Progressive Era, and revolutionary change abounded. Humanity achieved powered flight. Moving pictures mesmerized the public. Pablo Picasso dismantled traditional perspective. Albert Einstein’s new theories on relativity questioned the nature of space and time, only to later reshape technology and warfare in ways both wondrous and terrible.

