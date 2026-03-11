Mobile Opera's "The Magic Flute"

Mobile Opera's "The Magic Flute" 

If you’ve never had the chance to experience the power of operatic voices in person, the opportunity arises March 15 at 3 p.m. That’s when Mobile Opera presents its regular Afternoon of Stars, showcasing the talented vocalists featured in an upcoming full-scale production.

The afternoon’s programming is a surprise. Vocalists perform arias and songs they like personally and announce them from the stage. The setting in the small auditorium is intimate, and the acoustics are ideal.

