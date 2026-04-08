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Zlata Chochieva (Provided)

 uwe arens

The Mobile Symphony Orchestra (MSO) better have lots of ribbon on hand for their April 11 and 12 concerts at the Saenger Theatre (6 S. Joachim St.). They’re going to need it to tie together all of Mobile’s cultural components they are squeezing into the show.

The first element harkens to the Cuban shores, which have been as tied to Mobile history as shipping lanes and rum. The Michael Daugherty composition “Desi” is a tribute to Cuban-American entertainer Desi Arnaz. Its opening motif is spiced with the Latin flavor found in Arnaz’s “Conga Dance” of the 1940s. Its percussion counterpoints add a polyrhythmic sizzle to the show’s start.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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