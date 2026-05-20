A reader named Hal Tippins reached out after reading the April 29 “Artifice” query about the lack of Azalea City memorials to Apollo astronaut and Mobile native Cliff “C.C.” Williams. His initial summary: “Bravo!”

“For years I’ve been trying to get someone interested in a memorial to him, after all, had he not been killed, he would have been the fourth man on the moon,” Tippins wrote.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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