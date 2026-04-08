Longtime Mobile Bay-area cultural leader Stephen Savage was named the new chair of the Fairhope Film Festival Board of Directors, according to a press release from the Eastern Shore arts event. Savage replaces the previous festival founder and longtime chair, Mary Riser.

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Stephen Savage (Provided)

Savage once owned a photography studio in Mobile, served as president of the Mobile Arts Council Board and was executive director of the Centre for the Living Arts, now Alabama Contemporary Arts Center. He also taught photography and art history at the University of South Alabama and Spring Hill College for more than 20 years.

Contact Kevin Lee at klee@lagniappemobile.com

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