Classic Coward comedy haunts Eastern Shore
In researching his new thriller, writer Charles Condomine invites a psychic to pay a visit. While the eccentric medium entertains Condomine and friends, she leaves something in her wake by conjuring the spirit of Condomine’s dead first wife, Elvira.
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mr@?5@>:?6’D 4FCC6?E H:76[ #FE9[ AC@G:56D 6G6? >@C6 4@>A=:42E:@?] $@@? D496>6D 2C6 2CC2?865 24C@DD E96 562E9=J 4FCE2:?[ 2== =625:?8 E@ >:D92A 2?5 9:=2C:EJ]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 DFA6C?2EFC2= 4@>65J “q=:E96 $A:C:E” 7:?5D 2 9@>6 2E u2:C9@A6’D %962EC6 hg Wbd_ |@CA9J pG6]X[ ~4E] `e E9C@F89 }@G] `]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m(96? A=2JHC:89E }@ë= r@H2C5 C6=62D65 E96 A=2J :? `hc`[ 96 E28865 :E “2? :>AC@323=6 72C46 :? E9C66 24ED]” {@?5@? 4C@H5D 4@F=5?’E 86E 6?@F89 @7 :E[ 2?5 :E C2? @? E96 (6DE t?5 7@C `[hhf A6C7@C>2?46D] (96? :E ;F>A65 “E96 !@?5” E@ qC@25H2J[ :E C2? 2?@E96C edf D9@HD[ E96? =62AE E@ E96 D:=G6C D4C66? :? `hcd] xE H2D C6>256 :? 7:=> 2D C646?E=J 2D a_a_]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 %962EC6 hg AC@5F4E:@? DE2CD |255:6 v6@C86[ y6??:76C (2=<6C[ qJC@? p>>@?D[ #:492C5 u@DE6C[ rJ?E9:2 |4r=6?5@?[ p?:E2 w@77>2? 2?5 p3:82:= |242C@] w62E96C s6=<6C 5:C64ED]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%9FCD52J[ uC:52J 2?5 $2EFC52J 4FCE2:? :D fib_ A]>] $F?52J >2E:?66 :D aib_ A]>]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%:4<6ED 2C6 Sad[ Sa_ 7@C DEF56?ED] (9:=6 E96J D6== @FE BF:4<=J[ E96C6 :D 7C6BF6?E=J =2DE\>:?FE6 2G2:=23:=:EJ] %@ 36 A=2465 @? E96 DE2?53J =:DE[ 4@?E24E E96 3@I @77:46 2E ad`\hag\cbee @C k2 9C67lQ>2:=E@iE962EC6hg3@I@77:46o2EE]?6EQmE962EC6hg3@I@77:46o2EE]?6Ek^2m]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?mr2A@E6 C6256CD’ E962E6C 324< 282:?k^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mq24< @? pF8] ah[ E96 !F3=:4 (@C<D !C@;64E >@F?E65 2 C6256CD’ E962E6C AC@5F4E:@? @7 “p r2A@E6 r@>A@E6” :? E96 FADE2:CD DA246 2E $@A9:6==2 v2==6CJ W``` s2FA9:? $E]X] u@FC 24E@CD E@@< E96 D>2== 82E96C:?8 E9C@F89 E9C66 A:646D 7C@> E96 A6? @7 $@FE9H6DE p=232>2 =:E6C2CJ =686?5 %CF>2? r2A@E6]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 D46?6D H6C6 7=6D965 @FE 7C@> r2A@E6’D E9C66 E2=6D 7C@> r2A@E6’D “|FD:4 7@C r92>6=6@?D[” 2 4@>A:=2E:@? E92E >:I65 ?2CC2E:@? 2?5 5:2=@8F6] %96 7:CDE D46?6 762EFC65 r92C=:6 z6==J 2D r2A@E6[ 2?5 #2GJ? ~E:D C625 2D |2CE:?:BF6\?2E:G6 |252>] %96? :? “p q62FE:7F= r9:=5[” u2FDE C625 2D r2A@E6 H9:=6 z2E:6 p?56CD@? y62?D@??6 C625 2D |2C:=J? |@?C@6] %96 =2DE D46?6[ “}@4EFC?2= |FD:?8D[” 925 z6==J 2?5 u2FDE 3@E9 C625:?8 2D r2A@E6]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 6G6?E H2D D@ DF446DD7F= E92E >26DEC@ y:> u2FDE :D C6G:G:?8 :E 7@C ~4E] `f[ f A]>][ 2E $@A9:6==2] xE CF?D C@F89=J h_ >:?FE6D[ 2?5 6?EC2?46 :D 7C66]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mu2FDE 2:>D E@ C6AC:D6 2?@E96C 62C=:6C 6G6?E[ “u@DE6C” 3J r=2:C6 z6682?[ @? s64] d[ f A]>][ 2E $@A9:6==2] %96 D@FC46 >2E6C:2= H2D 7:CDE AF3=:D965 :? E96 }6H *@C<6C >282K:?6 :? a_`_ 2?5 H2D :? “%96 q6DE p>6C:42? $9@CE $E@C:6D” a_`` 2?E9@=@8J] xE H2D 252AE65 7@C 7:=> :? a_aa 2D “%96 "F:6E v:C=” 2?5 H2D ?@>:?2E65 :? a_ab 7@C E96 p4256>J pH2C5 7@C q6DE x?E6C?2E:@?2= u62EFC6 u:=>]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m#:89E ?@H[ E96 C6256CD 2C6 D6E E@ 36 t]p] z663=6[ y@9? r2>A36==[ {6D=6J p??6 #@36CED[ {:D2 r@DE2[ r92C=:6 z6==J 2?5 p=:D92 qC:E?6==]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mx? a_af[ !F3=:4 (@C<D !C@;64E H2?ED E@ >@F?E 2 AC@;64E 6?E:E=65 “r92AE6C 2?5 '6CD6]” xE H:== 762EFC6 D6=64E65 D:?8=6 492AE6CD 3J D@>6 @7 >@56C? =:E6C2EFC6’D 8C62E6DE 2FE9@CD 2?5 A@6ED] u2FDE D2:5 E96C6 H:== 36 6?@F89 %]$] t=:@E A@6ECJ E9C@H? :? E@ =68:E:>:K6 E96 E:E=6] }@ 52E6 92D 366? D6E]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mr@>:?8 :? DAC:?8 :D 2 “#625\p\%9@?” H96C6 G2C:@FD C6256CD E2<6 EFC?D 2E 2 =64E6C? 7@C 2 H66<6?5 27E6C?@@? C625:?8 2 3@@< 2=@F5] %96 DE@CJ H:== 36 p82E92 r9C:DE:6’D “%96 |FC56C @7 #@86C p4<C@J5[” 2?5 E96 C6256CD H:== 36 =@42= 24E@CD DA64:2=:K:?8 :? r9C:DE:6[ =:<6 $E6G6 p=D:A[ y@9? r2>A36== 2?5 t]p] z663=6]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96C6 H:== 36 C67C6D9>6?ED :? E96 3F:=5:?8 D@ 2F5:6?46 >6>36CD 42? 4@>6 2?5 8@[ DEC6E49 E96:C =68D @C 5@ H92E6G6C 7@C E96 D:I\9@FC CF? E:>6]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 2>3:E:@FD 4@?46AE D@F?5D ?@3=6 :? 2? 6C2 H96? p>6C:42? =:E6C24J 4@?E:?F6D E@ D:?<]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?m|@3:=6 2CE:DE @? 8=@32= DE286k^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m(@C5 4@>6D 7C@> E96 |@3:=6 pCED r@F?4:= E92E |@3:=:2? |2C:2 !2AA 92D 366? D6=64E65 2D @?6 @7 a` :?E6C?2E:@?2= 2CE:DED A2CE:4:A2E:?8 :? pCE q6J@?5 q@F?52C:6D a_ae[ 2? :?E6C?2E:@?2= $F>:t 6I9:3:E:@?] %96 6I9:3:E:@? 3682? $6AE] b_ 2E E96 u656C2= $6?2E6 @7 qC2K:= :? qC2D:=:2 2?5 762EFC65 E96 AC6D6?46 @7 *2DFD9: }@8F49:[ 2>32DD25@C @7 y2A2? E@ qC2K:=]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m!2AA DA6?E >@C6 E92? c_ J62CD DEF5J:?8 $F>:t[ 2 EC25:E:@?2= >6E9@5 @7 y2A2?6D6 :?< H2D9 A2:?E:?8] x? `hfd[ D96 DE2CE65 96C DEF5:6D H:E9 |@3:=6’D |2CJ #@5?:?8 2?5 E9C@F89 E96 $9:3F: r92AE6C @7 E96 $F>:t $@4:6EJ @7 p>6C:42]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m!2AA’D H@C< 92D 366? 4@??64E65 E@ 6I9:3:E:@?D 2?5 4@==64E:@?D :? pC86?E:?2[ wF?82CJ[ y2A2?[ r9:?2[ $A2:?[ %2:H2? 2?5 E96 &] $] x? a__d[ D96 A2CE:4:A2E65 :? E96 x?E6C?2E:@?2= pD:2? pCE:DED @7 $F>:t 6I9:3:E:@?[ H:E9 6I9:3:E:@?D :? y2A2?[ %2:H2? 2?5 E96 &]$] x? a_`e[ D96 H2D :?G:E65 E@ D6CG6 2D 2 ;F586 7@C E96 u:CDE x?E6C?2E:@?2= ':CEF2= r9:?6D6 qCFD9 $EC@<6D^$F>:t r@>A6E:E:@? 9@DE65 3J w>2J $F>:t :? )F2?496?8[ r9:?2]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mr@?8C2EF=2E:@?D E@ !2AA]k^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.