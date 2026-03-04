Artys 2026

The Mobile Arts Council (MAC) has announced the winners of the 21st Arty Awards, honoring exemplary contributions to elevating the Mobile Bay area’s cultural life. They are as follows:

Arts Educator, Daniela Pardo; Arts Soldier, Leaayn Shurley-Barr; Cultural Innovation, Muffinjaw Designs; Danielle Juzan Performing Artist, Patrick Jacobs; Emerging Artist, Carter Hale Jr.; Eva Golson Excellence in Film, Alfred Ward; Literary Artist, Jodie Cain Smith; Musical Artist, Eric Erdman; Organization, Chickasaw Civic Theatre; Patron, Joe and Donna Camp; Visual Artist, Brian Tan; Lifetime Achievement, Stan Hackney.

