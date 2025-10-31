Søren Odom.jpg

Søren Odom has double duty with two roles in CCT’s “The Man Who Came to Dinner,” Nov. 6-16. https://www.facebook.com/ChickasawCivicTheatre

 

By 1939, America was steadily recovering from the Great Depression and two of the biggest names on revived Broadway were Moss Hart and George Kaufman. When they penned “The Man Who Came to Dinner” as a vehicle for actor pal and Algonquin Round Table member Alexander Woollcott, they worked in other contemporary cultural icons.

The character Beverly Carlton was modeled on writer and composer Noël Coward. Banjo was a version of comedian Harpo Marx. Lorraine Sheldon was inspired by musical stage actress Gertrude Lawrence. There’s even an eccentric character modeled on accused murderess Lizzie Borden.

