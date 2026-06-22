DYW

The Distinguished Young Women national finalist of 2026, taken by Ruby Media and given to the Lagniappe by Ashley Horn of DYW. 

 Provided by Ruby Media and Ashley Horn

America’s Distinguished Young Women’s (DYW) 69th competition begins in full swing this week, welcoming 50 recent high school graduate representatives from each state to the national finals.

DYW is the nation’s largest and oldest scholarship opportunity for high school girls, making more than $1 billion in scholarship money available just last year through partnerships with colleges and universities across the nation. This year, the girls will compete from June 25-27 at Mobile’s Saenger Theatre for a national competition prize of $136,000.

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com 

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