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“Good Luck, Have Fun, Don’t Die” - 3 Arts Entertainment

 

“Good Luck, Have Fun, Don’t Die” is certainly a movie for our times. Sam Rockwell stars as a man who comes from the future to try to save the world from technology and artificial intelligence. Director Gore Verbinski creates a dystopian satire that seems fairly plausible, predicated on society’s immersion in social media and the dire consequences of blind dependence on AI.  

Rockwell never plays a particularly restrained character, and this wild-haired, wild-eyed guy is no exception. This film and Rockwell’s portrayal reminded me of Terry Gilliam’s “Brazil” (1985) — scary and wacky at the same time. The movie starts in a diner in our own times, and it seems important but not unbelievable that everyone is scrolling through videos on their phones. Suddenly, a crazy-looking guy in a raincoat and a bunch of wires storms in and informs everyone that he is from the future and that he has been in this exact scenario over 100 times already. When he fails, he can reset.

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“Jack-ss: Best and Last” - Gorilla Flicks
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“Supergirl” - DC Studios

 

Email Asia Frey at afrey@lagniappemobile.com

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