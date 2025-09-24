Artifice 9.24.25
Special to Lagniappe Daily

In homage to their 70th anniversary, the Mobile Arts Council (MAC) will focus on the past while still shaking up things for one of their signature annual events. The 2025 version of the Arts Throwdown moves to the National Maritime Museum of the Gulf (155 S. Water St.) for the first time, on Oct. 2, 6-9 p.m.

Keeping with a theme of “retro-bution” and adhering to a 1970s aesthetic, the good-natured contest will set artists in good-natured competition to race the clock and raise funds for MAC’s vital role in the community. The head-to-head, high-energy bout gives them 90 minutes to utilize a shared supply table and a surprise mystery box, and the resulting artworks are then bid on by attendees. The highest bid earns its creator the title belt.

