“Office Romance” - Netflix Studios

“Office Romance” - Netflix Studios

I have finally come around to the cult of “Ted Lasso,” and hence have become a fan of British comedian Brett Goldstein, just in time to catch the romantic comedy he wrote, produced and stars in with Jennifer Lopez. It’s called “Office Romance,” and I thought, “Hey, he’s funny, and even if it’s not the best film ever made, there have been plenty of lovely, memorable romantic comedies made over the years.” It can be a decent genre. “How bad,” I thought, “could this movie be?”

Reader, so bad. So very, very dreadfully bad. “Office Romance” is one of the worst movies I have ever seen. Not because romantic comedies are inherently worse than other movies, but because this one specifically lacked any redeeming qualities whatsoever. There was not one convincing moment to be found. 

Email Asia Frey at afrey@lagniappemobile.com

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