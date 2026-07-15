Power Ballad

“Power Ballad” is the movie equivalent of a perfect beach read, and I mean that in the best possible way. Starring Paul Rudd and directed by John Carney, who also created the music-oriented, heartwarming films “Begin Again” and “Once,” this is also a story about musicians and the compelling conflict between art and commerce. 

I would describe this as an ideal romantic comedy, except the main relationship in the film is not a romantic one. There are marriages, friendships and professional rivalries, but the romance of the film comes from music. It is refreshing to watch a movie where the primary conflict is not whether or not a couple gets together. 

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