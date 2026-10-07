Rose Byrne is stunning and heartbreaking in the drama “Tow,” playing a woman who loses her lifeline when her car gets towed.
Based on the true story of an unhoused woman in Seattle and her legal battle with an unscrupulous towing company, this is a stirring drama that Byrne manages to make darkly funny and highly watchable, despite the challenging content.
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