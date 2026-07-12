When I saw the preview for “The Sheep Detectives,” with its title so blandly descriptive of its nonsensical premise, I thought it was the silliest thing in the world, and I wondered who on earth this flick could possibly be for. Turns out, it’s for everyone. Gentle yet sophisticated humor, convincing CGI sheep and an ensemble of terrific voice and human performances all combine to give us a true family comedy.

Hugh Jackman stars as George, a hale and hearty shepherd who tenderly cares for his flock, naming them all, reading mysteries to them every night and only raising them for their wool, leading one of the sheep to naively ask what else an animal could possibly be raised for. The innocence of the flock — who, once George goes to bed each night, talk to one another and reveal to the viewer they understand a great deal more than humans realize — is effectively mined for humor throughout, especially when George is murdered early in the film and the sheep must solve the mystery, using what they have learned from the books he read them and their native intelligence. 

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