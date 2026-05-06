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“The Bride!” - Warner Bros.

Of course, Maggie Gyllenhaal’s “The Bride!” tanked at the box office. It is challenging, interesting, overtly feminist and dare I say, artsy.

As amazing as the production design and the performances were, this was by no means a film with broad appeal. I really liked it, but I would call it accomplished before I called it enjoyable.

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“The Bride!” - Warner Bros.
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“Mortal Kombat II” - New Line Cinema
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“The Sheep Detectives” - Amazon MGM Studios

Email Asia Frey at afrey@lagniappemobile.com

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