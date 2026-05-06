Of course, Maggie Gyllenhaal’s “The Bride!” tanked at the box office. It is challenging, interesting, overtly feminist and dare I say, artsy.
As amazing as the production design and the performances were, this was by no means a film with broad appeal. I really liked it, but I would call it accomplished before I called it enjoyable.
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