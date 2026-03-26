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“Louis Theroux: Inside the Manosphere” - Netflix 

For young people who spend lots of time online, the figures exposed in the documentary “Louis Theroux: Inside the Manosphere” might already be well-known. But for me, old enough that I still have Facebook instead of TikTok, I was shocked and horrified by the messages spewed into the ether by the influencers and podcasters interviewed by veteran documentarian and apparent “beta” male Louis Theroux. 

Famous for his early 2000s documentary series, “Louis Theroux’s Wild Weekend,” which delved into a wide variety of subcultures and underbellies, this film employs Theroux’s signature style, which is a sort of bemused, ironic detachment. He tends to ask seemingly simple questions, then sit back and let the self-evident answers occur to the viewer and the person being interviewed. 

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“Forbidden Fruits” - MXN Entertainment
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“They Will Kill You” - New Line Cinema

Email Asia Frey at afrey@lagniappemobile.com

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