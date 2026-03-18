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“Man on the Run” - MPL Communications

Paul McCartney’s documentary on derided Wings is wholesome, dorkMy son and I are avid Beatles fans, but when it comes to Wings, we are in the ambivalent to hostile range. So we ventured hesitantly into the new Paul McCartney documentary “Man on the Run,” about his time after he left the Beatles. 

In the end, we learned a lot and enjoyed it, although McCartney’s role as executive producer surely precluded the objectivity one might seek from a “documentary.” Perhaps no lids were blown off of anything, but I appreciated all the footage and photographs you would expect when one of the most famous men in the world marries a professional photographer.

Project Hail Mary

Ryan Gosling stars as Ryland Grace in PROJECT HAIL MARY, from Amazon MGM Studios. Photo credit: Jonathan Olley © 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.
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“Ready or Not 2” - Searchlight Pictures
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“The Pout-Pout Fish” - Cosmic Dino Studio

Email Asia Frey at afrey@lagniappemobile.com

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