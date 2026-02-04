sentimental-value.jpg

“Sentimental Value” - Mer Film

Joachim Trier’s acclaimed, Academy Award-nominated “Sentimental Value” brings new meaning to the term family drama. A film director father tries to patch things up with his actress daughter by offering her a part in his latest film, delving into his own childhood pain in the process. Stellan Skarsgård is masterfully pompous and legitimately brilliant as the father, Gustav Borg, a truly excellent character name, a performance that has landed him an Oscar nomination, one of the nine nominations for the film.

The film begins with the house that remains an integral part of the story: Borg’s childhood home in Oslo, where he also raised his daughters, Nora and Agnes. He and his wife divorced when the girls were young, and he was a mythic, infrequent presence in their lives. A young Nora narrates a whimsical essay about the house, and the film gives us our first story within a story. Like everything in this film, the house itself is really beautiful and interesting to look at, and it feels absolutely authentic.

Buffalo-Kids.jpeg

“Buffalo Kids” - Warner Bros. Pictures
dracula.jpg

"Dracula” - Luc Besson Production
Solo Mio.jpeg

Solo Mio” - A Higher Standard

Email Asia Frey at afrey@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In