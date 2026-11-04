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“Ocean’s 11” meets “The Parent Trap" in the Stanley Tucci caper “Masterplan,” the first — but hopefully not last — film to be inspired by the daring Louvre Museum heists of 2025.

Tucci stars as a master art thief who enlists two charming young fellow thieves to help him steal the “Mona Lisa.” The twist is that these cool kids, one girl and one guy, are half-siblings, and also his children, and they have never met. 

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MCDGOMI EC012

GODZILLA MINUS ZERO, Godzilla, 2026. © GKIDS / Courtesy Everett Collection

Email Asia Frey at afrey@lagniappemobile.com

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