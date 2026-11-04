“Ocean’s 11” meets “The Parent Trap" in the Stanley Tucci caper “Masterplan,” the first — but hopefully not last — film to be inspired by the daring Louvre Museum heists of 2025.
Tucci stars as a master art thief who enlists two charming young fellow thieves to help him steal the “Mona Lisa.” The twist is that these cool kids, one girl and one guy, are half-siblings, and also his children, and they have never met.
kAm$:>@?2 %232D4@ A=2JD r9:2C2[ H9@ H2D C2:D65 3J 7@DE6C 72>:=:6D 2?5 ?6G6C <?6H 6:E96C A2C6?E] %9:D :D E96 24EC6DD H9@ 3C@<6 @FE :? E96 xE2=:2? D62D@? @7 “%96 (9:E6 {@EFD[” A=2J:?8 E96 >@C6 H@C=5=J @7 E96 2>2E6FC AC@DE:EFE6D[ 2?5 D96 H2D 2? 23D@=FE6=J 9:=2C:@FD 56=:89E] $96 H2D 4@??:G:?8 3FE 2=D@ D@>6H92E 8F:=6=6DD 2?5 8:C=:D9=J ?2:G6] x H2D 6I4:E65 E@ D66 96C :? D@>6E9:?8 6=D6[ 2?5 D96 H2D FEE6C=J 492C>:?8 96C6] p=2D[ E9:D C@=6 H2D ?@E 2D ?@G6= 2?5 7F? E@ H2E49 2D {F4:2 :? “%96 (9:E6 {@EFD[” 3FE 76H D9@HD 2C6 2D H6== HC:EE6? 2D E92E D62D@? H2D[ 2?5 “|2DE6CA=2?[” H9:=6 2>FD:?8[ 5@6D ?@E 6G6? 4@>6 4=@D6] k^Am
kAm~7 6G6? 8C62E6C 42DE:?8 :?E6C6DE :D E96 C@=6 @7 E96 =@?8\=@DE D@?] p4E@C ':4E@C q6=>@?5@’D ?2>6 D9@F=5 C68:DE6C H:E9 72?D @7 E96 uC6?49 }6H (2G6] x?5665[ E9:D 24E@C :D E96 8C2?5D@? @7 y62?\!2F= q6=>@?5@[ E96 DE2C @7 y62?\{F4 v@52C5’D =2?5>2C< `he_ 7:=>[ “qC62E9=6DD]” ':4E@C q6=>@?5@ =@@<D G6CJ >F49 =:<6 9:D 8C2?572E96C[ DA@CE:?8 E96 D2>6 5:DE:?4E:G6 >@FE9 2?5 @G6C2== 56>62?@C] w:D 492C24E6C[ y2J[ 2?5 9:D D:DE6C[ r9:2C2[ 2C6 E9:6G6D H9@ 86E 9:C65 E9C@F89 D@>6 <:?5 @7 52C< H63 E9:67\>2E49:?8 2AA] ~7 4@FCD6[ E96J 7=:CE 2 3:E 367@C6 E96J 7:?5 @FE E96J 2C6 C6=2E65[ 3FE E92E A2CE 2?5 E96 6?E:C6 >@G:6 2C6 6IEC6>6=J E2>6] k^Am
kAm%F44: >2<6D 2? 62DJ D?24< @7 9:D C@=6] w6 6>A=@JD 9:D FDF2= 92FE6FC E@ A=2J #@86C[ 2 D:>:=2C 492C24E6C E@ 9:D C@=6 :? “%96 s6G:= (62CD !C252” 2?5 9:D C@=6 2D 9:>D6=7 :? “$E2?=6J %F44:’D xE2=J” — 2 H6==\5C6DD65[ DEF4<\FA >2=6] w6 9:C6D E96 J@F?8DE6CD E@ 3C62< :?E@ 2 D276 :? 2 >2?D:@?[ H9:49 EFC?D @FE E@ 36 9:D @H? 9@>6] %96? 96 C6G62=D 9:>D6=7 2D ?@E ;FDE E96 A6CD@? H9@ 9:C65 E96> E@ 3C62< :?E@ 9:D 9@FD6 E@ AC@G6 E96:C E9:6G6CJ D<:==D[ 3FE 2=D@ 2D E96:C 6CDEH9:=6 3:@=@8:42= 72E96C] xE’D 72C\76E4965[ 3FE D@ :D E96 H9@=6 >@G:6[ 6DA64:2==J E96 ?6IE A2CE[ H9:49 :D H96C6 E96J 564:56 E@ DE62= E96 “|@?2 {:D2]”k^Am
kAm%96? E96C6 7@==@HD 2 D2E:D7J:?8 2?5 6?828:?8 82586ECJ D6BF6?46 H96C6 6G6CJ@?6 D9@HD @77 H92E E96J 3C:?8 E@ E96 96:DE] #@86C :D 2 D>@@E9\E2=<:?8 >2?:AF=2E@C H9@ D6ED FA G2C:@FD A6CD@?2= EC2AD ?66565 7@C E96 ;@3j y2J :D 2 D276\4C24<6Cj 2?5 r9:2C2 92D D@>6 C62==J 4@@= 924<6C DEF77[ :?4=F5:?8 D@>6 G:CEF2= C62=:EJ C:8 E92E D96 42? FD6 E@ EFC? @77 >2;@C A@H6C D@FC46D 2?5 H92E?@E] k^Am
kAm“|2DE6CA=2?” :D 2 =:89E C@>A E@ H2E49[ 6?;@J 2?5 7@C86E] %96C6’D ?@E 2 E9:?8 HC@?8 H:E9 :E[ 3FE =:EE=6 :D >6>@C23=6 6:E96C[ 6I46AE >2J36 E96 FD6 @7 2 D>2== 9@E 2:C 32==@@? 2D A2CE @7 E96 42A6C] %96 E:E=6 :D D@ 86?6C:4 E92E x HC@E6 E9:D 6?E:C6 C6G:6H 42==:?8 :E D@>6E9:?8 6=D6 367@C6 x C62=:K65 >J >:DE2<6[ 2?5 >2?J 2DA64ED @7 E9:D 7:=> 2C6 567:?:E6=J A2:?E\3J\?F>36CD 2D H6==]k^Am
kAm %96C6 2C6 567:?:E6=J 5@F3=6 4C@DD6D 2?5 C6G6CD2=D[ 2?5 x 5@?’E H2?E E@ DA@:= 2?J @7 E92E[ 3FE x 42? 56D4C:36 H92E :D 8@@5 23@FE E9:D >@G:6[ H9:49 :D E96 E@?6] xE :D 7F?[ 2?5 :E 92D G6CG6[ H9:49 :D H9J x 4@>A2C65 :E E@ “~462?’D ``[” 3FE :E 5@6D ?@E C62==J 2AAC@249 E92E 7:=>’D =6G6= @7 4@>A=6I:EJ :? E6C>D @7 :?E6C6DE:?8 96:DE 56D:8?] %96 DE2?5\@FE 2DA64E[ E92E @7 E96 E9C66 E9:6G6D 7:?5:?8 72>:=J[ :D H92E 8:G6D “|2DE6CA=2?” :ED H2C>E9] k^Am
kAmp=D@[ DA62<:?8 @7 72>:=J[ E9:D @?6 :D D276 E@ H2E49 H:E9 >F=E:A=6 86?6C2E:@?D[ 2D >2=6 D9:CE=6DD?6DD :D 2D 72C 2D 2?JE9:?8 @776?D:G6 8@6D] s@6D E9:D :?@776?D:G6?6DD 2=D@ >2<6 “|2DE6CA=2?” <:?5 @7 3=2?5n u@C DFC6 :E 5@6D] s@ J@F =:<6 $E2?=6J %F44:’D 8=2DD6D 2?5 42C5:82? 4@==64E:@?n p=D@[ J6D] $@ 4964< @FE “|2DE6CA=2?” H96? J@F ?665 2 D276 3FE 7F? =:EE=6 >@G:6 H:E9 2 A2:C @7 25@C23=6[ H:??:?8[ FA\2?5\4@>:?8 :?E6C?2E:@?2= 24E@CD 2?5 2 C6=:23=J H2E4923=6 %F44:] xE’D DE:== 36EE6C E92? “%96 s6G:= (62CD !C252 a]” k^Am
kAm“|2DE6CA=2?” :D ?@H DEC62>:?8 @? p>2K@? !C:>6] k^Am
k9C ^m
k9`m}t( %wx$ (ttzk^9`m
k9bm“y:>>J”ik^9bm
kAm%96 F?E@=5 ECF6 DE@CJ @7 p>6C:42’D >@DE\36=@G65 24E@C 2?5 E96 :4@?:4 C@=6 E92E D2G65 9:>] “y:>>J” 7@4FD6D @? E96 >@DE EC2?D7@C>2E:G6 D62D@? :? y:>>J $E6H2CE’D =:76 — 7C@> H:??:?8 E96 p4256>J pH2C5 7@C q6DE p4E@C :? “%96 !9:=256=A9:2 $E@CJ” E@ 6?=:DE:?8 2?5 364@>:?8 2 4@>32E A:=@E :? E96 &]$] pC>J p:C r@CAD 2E E96 368:??:?8 @7 (@C=5 (2C xx] w6 7=6H a_ >:DD:@?D @G6C tFC@A6[ C:D:?8 E@ E96 C2?< @7 4@=@?6= 3J E96 6?5 @7 E96 H2C[ @?=J E@ C6EFC? 9@>6 3C@<6? 2?5 5:D962CE6?65] %96? v6@C86 q2:=6J 2?5 “xE’D 2 (@?56C7F= {:76” 42>6 42==:?8] p== >F=E:A=6I E962E6CD]k^Am
k9bm“%96 r2E :? E96 w2E”k^9bm
kAm%96 sC] $6FDD 492C24E6C 4@>6D E@ E96 3:8 D4C66? :? 9:D 2?:>2E65 E962EC:42= 762EFC6 7:=> 563FE[ 2? 2==\?6H[ 6A:4 25G6?EFC6 H:E9 2? 6586[ H96C6 >:D49:67[ >28:4 2?5 >2J96> C6:8? DFAC6>6] s@:?8 H92E 96 5@6D 36DE[ E96 r2E — G@:465 3J q:== w256C — DAC625D ;@J E@ <:5D :? 9:D 9:=2C:@FD[ D:8?2EFC6 2?5 D:?8F=2C=J :CC6G6C6?E H2J[ EC2?DA@CE:?8 E96> 2?5 2F5:6?46D @? 2 72?E2DE:42= ;@FC?6J E9C@F89 2 H@C=5 E96J’G6 ?6G6C D66? 367@C6] p== >F=E:A=6I E962E6CD[ }6IFD r:?6>2 s:?:?8]k^Am
k9bm“%96 |@?8@@D6”k^9bm
kAmp 564@C2E65 H2C 96C@ 72=D6=J 244FD65 @7 2 4C:>6 =625D =2H 6?7@C46>6?E @? 2 E6=6G:D65 4C@DD\4@F?ECJ 42C 492D6[ 2:565 3J >6>36CD @7 9:D 7@C>6C $A64:2= u@C46D 32EE2=:@?[ 2D E96 AF3=:4 C@@ED 7@C 9:D 6D42A6] p== >F=E:A=6I E962E6CD[ }6IFD r:?6>2 s:?:?8] k^Am
k9bm“v@5K:==2 |:?FD +6C@”k^9bm
kAm(2C C65F465 y2A2? E@ K6C@[ 2?5 v@5K:==2 A=F?865 :E :?E@ >:?FD] %H@ J62CD 92G6 A2DD65 D:?46 E96?[ 2?5 E96 4@F?ECJ 92D 72465 28@?:K:?8 DECF88=6D E@ 249:6G6 C64@G6CJ 2?5 7:?2==J C64=2:> :ED 52:=J =:76] yFDE 2D 9F>2?:EJ >2?2865 E@ 4=:?8 E@ 2 92C5\H@? A6246[ 2 ?6H E9C62E DEC:<6D[ 4CFD9:?8 9@A6 :? 2? :?DE2?E] %96C6 :D ?@ E9:C5 E:>6] tG6CJE9:?8 6?5D 96C6] p== >F=E:A=6I E962E6CD[ }6IFD r:?6>2 s:?:?8] k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.