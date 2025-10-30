weapons.jpg

“Weapons” - New Line Cinema

Fiendishly clever and gleefully satisfying, “Weapons” is almost more of a thriller than a horror movie, except when it is a full-on horror movie. Whatever you call it, this film earns every jump scare and freakout and nervous giggle.

“Barbarian” director Zach Cregger burnishes his reputation further with an innovative narrative structure, an intriguing concept, a memorable villain and that haunting thing from all the posters and the previews where the kids run with their arms out, which very effectively gives the movie instant pop culture shorthand. If I don’t see teenagers running like that through my neighborhood on Halloween, I shall do it myself. 

bugonia.jpg

“Bugonia” - Focus Features
self-help.jpg

“Self-Help” - Mainframe Pictures
violent-ends.jpeg

“Violent Ends” - Midnight Road Entertainment

 
anniversary.jpg

“Anniversary” - Lionsgate

 

