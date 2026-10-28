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Fairhope Film Fest - graphic

It’s almost time for the Fairhope Film Festival, Nov. 12-15, and in all my years of covering their lineup, I don’t think I’ve seen an opening night event as much fun as this one. In its 14th year, the festival will capitalize on the mahjong craze with the U.S. premiere of “Luck My Life,” a fantastical comedy about a young man who loses his luck at mahjong and the mysterious masters who help him try to win it back.

In the fantastical comedy “Luck My Life,” an arrogant mahjong player (Richie Koh) loses all the luck he has enjoyed his entire life. Now, he has to relearn the game and will soon discover the joy and principles of life over the mahjong table. The final match will be his one shot to turn his life around.

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“You Can See Everything” - A24
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“Breeder” - Rabbits Black
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“The Mosquito Bowl” - Film 44

Email Asia Frey at afrey@lagniappemobile.com

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