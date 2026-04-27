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“Wuthering Heights” - Warner Bros.

I was expecting Emerald Fennell’s “Wuthering Heights” to be more shocking after all the hullabaloo surrounding it.

There were changes to some of the characters, but it was not what I would call a radical reimagining. The story of the doomed love between Catherine Earnshaw (Margot Robbie) and Heathcliff (Jacob Elordi) remained basically the same, despite some anachronistic touches which were tossed in randomly. 

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“A Little Something Extra” - M6 Films
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“Busboys” - Night
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“Desert Warrior” - Studio Mechanical
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“Fuze” - Anton
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“Michael” - Lionsgate

Email Asia Frey at afrey@lagniappemobile.com

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