I was expecting Emerald Fennell’s “Wuthering Heights” to be more shocking after all the hullabaloo surrounding it.
There were changes to some of the characters, but it was not what I would call a radical reimagining. The story of the doomed love between Catherine Earnshaw (Margot Robbie) and Heathcliff (Jacob Elordi) remained basically the same, despite some anachronistic touches which were tossed in randomly.
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