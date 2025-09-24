Sorry Baby
Special to Lagniappe Daily

“Sorry, Baby” is an extraordinary film. I can’t think of another recent performance as textured, unexpected and interesting as that given by Eva Victor, who wrote, directed and stars in the film. She plays Agnes, a professor at the college she also attended, where an event took place that haunts her and has affected the rest of her life. It sounds serious, but the magic of this film is it remains light somehow. Bad things happen to Agnes in “Sorry, Baby,” but this movie is still a comedy. 

You might have heard the main character in this film gets sexually assaulted. You may not want to watch it because that “topic” is hard to think about or unpleasant, but this is truly not an issue film. The assault could have been anything bad happening to anyone. While the film is effective because it is always specific and feels very real, it is also effective because the bad thing itself is not the point, and in that way, this film feels very universal.

