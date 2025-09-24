Knucklebones
Special to Lagniappe Daily

you’re like me, you like to taste every seasonal drink on a menu. But if you’re also like me, you’re broke! So your best bet is to order a flight, as in a spread of smaller, cuter versions of various drinks on offer. You can, of course, order flights at our downtown breweries and wine bars like Red or White Mobile. But did you know you can also get themed flights at local coffee shops, daiquiri bars and even Mexican restaurants? 

Knucklebones Elixir Co. (202 Government St.) offers coffee and tea flights. You can choose any three drinks off their fall menu, hot or cold. Those options include a salted rum maple latte, an Earl Grey matcha and an apple chai, among nearly a dozen specialty drinks. 

Alyson can be reached by emailing alyson@mobilemask.com.

