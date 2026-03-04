Radu Ratoi.jpg

Radu Ratoi (Photo via facebook.com/ratoi.radu)

In a musical genre awash in strings and horns, the accordion is always sure to catch audiences off guard. The Mobile Symphony Orchestra will push this polka-associated instrument into the limelight to feature a startling young talent for its March 14-15 Beethoven and Blue Jeans concert at the Saenger Theatre, 6 S. Joachim St.

Radu Ratoi clinched the 2024 Young Concert Artists Susan Wadsworth International Auditions not by topping other accordionists only, but by surpassing a host of the world’s best young violinists, cellists and other instrumentalists usually associated with classical music. A graduate of the Royal Danish Academy of Music, Ratoi expands the assumed limits of the accordion through inventive transcriptions of Bach, Liszt, Rameau, Scarlatti, Tchaikovsky and others. The results are astonishing.

