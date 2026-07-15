When the artist who calls himself Grantham Unknown came to Mobile from New Orleans less than two years ago, he did more than simply move up the road. He moved into the light.
“[New Orleans] was a spiritually desolate experience for me,” Grantham said. “It was a dark scene.”
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