airbus_inaugurates_second_a320_final_assembly_line_in_the_u Medium.jpeg

On October 13, 2025, Airbus executives and elected officials gathered to celebrate the opening of the company's new A320 final assembly line. (Courtesy of Airbus)

After just celebrating a decade in Mobile, Airbus’ production of the A320 is doubling thanks to the opening of a new final assembly line.

The expanded facility, which company officials inaugurated Oct. 13, adds 350,000 square feet of manufacturing, office and logistics space to the European aerospace company’s facility at Brookley Field. It is the second A320 line at the site, but the third overall when including the facility’s A220 line.

