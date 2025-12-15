U.S. Coast Guard Offshore Patrol Cutter

Ship sponsor Dr. Meghan Pickering Seymour (left) is assisted by Austal welder Ravi Khamsourin in inscriber her initials onto the keel of a U.S. Coast Guard Offshore Patrol Cutter during a ceremony on Dec. 11, 2025. (Photo by Austal USA).

Austal USA celebrated the beginning of assembly of its first Offshore Patrol Cutter (OPC) for the U.S. Coast Guard last week.

On Thursday, Dec. 11, the “Pickering” became Austal’s maiden Heritage-class cutter to reach the milestone at Austal’s facilities on the Mobile River under a contract that includes up to 11 vessels with a potential value of $3.3 billion. The Coast Guard has exercised options for six cutters so far.

