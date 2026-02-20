Brasfield & Gorrie

Brasfield & Gorrie in Birmingham, Alabama (Provided)

State commerce officials have approved an economic incentive package to support a $65 million project by Birmingham-based Brasfield & Gorrie.

The Alabama Department of Commerce on Feb. 20 awarded the privately held construction firm $9.69 million in investment tax credits and $2.24 million in jobs tax credits tied to a $64.6 million project in Jefferson County, according to legislatively-mandated disclosures.

